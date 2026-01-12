Bilecik'te Baca Yangını: İtfaiye Hızla Söndürdü

Gölpazarı Akçakavak'ta sobadan çıkan alevler kontrol altına alındı

Bilecik'te, Gölpazarı ilçesi Akçakavak köyü'nde bir evde çıkan baca yangını paniğe yol açtı. Olay, bölge sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine ortaya çıktı.

İhbarın ardından kısa sürede bölgeye sevk edilen Gölpazarı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan ilk incelemede, yangının Muhammed Ö. isimli şahsa ait tek katlı ev'in, bacanın ve sobanın bulunduğu odasının alev alması sonucu çıktığı tespit edildi.

İtfaiyenin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü; ardından kapsamlı soğutma çalışmaları yürütüldü.

Olay, yalnızca maddi hasarla atlatılırken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

