Bilecik'te Buzlanma Kazaya Yol Açtı: Araç Takla Attı, 1 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde buzlanma nedeniyle 10 DY 120 plakalı araç takla attı; sürücü Semih K. hafif yaralandı, Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:50
Bilecik'te Buzlanma Kazaya Yol Açtı: Araç Takla Attı, 1 Yaralı

Bilecik'te buzlanma kazaya neden oldu: Araç takla attı

Bozüyük'te yolda buzlanma sürücünün kontrolünü kaybettirdi

Bozüyük ilçesine bağlı Camiliyayla Köyü Fayanslı Çeşme mevkiinde meydana gelen kazada, Erikli istikametinden Camiliyayla yönüne seyir halinde olan 10 DY 120 plakalı aracın sürücüsü Semih K., yolda oluşan buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç takla atarak yoldan çıktı. Kazada sürücü Semih K. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

BİLECİK’TE BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU OTOMOBİL TAKLA ATTI

BİLECİK’TE BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU OTOMOBİL TAKLA ATTI

BİLECİK’TE BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU OTOMOBİL TAKLA ATTI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de huzur uygulamaları: 1 şüpheli tutuklandı
2
İnegöl'de Trafik Faciası: 2 Genç Kız Öldü, Sürücü 144 Promil Alkollü
3
Kütahya'da KGYS'ye Yansıyan Trafik Kazaları: Dikkatsizlik ve Sis
4
TRT Çekmeköy Film Platosunda Yangın: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
5
Adana'da Masaj Salonu Operasyonu: 14 Tutuklama
6
Düzce Jandarma'dan Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 17 Şahıs Hakkında İşlem
7
Bilecik'te Buzlanma Kazaya Yol Açtı: Araç Takla Attı, 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları