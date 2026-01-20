Bilecik'te Buzlanma Kazaya Yol Açtı: Araç Takla Attı, 1 Yaralı

Bilecik'te buzlanma kazaya neden oldu: Araç takla attı

Bozüyük'te yolda buzlanma sürücünün kontrolünü kaybettirdi

Bozüyük ilçesine bağlı Camiliyayla Köyü Fayanslı Çeşme mevkiinde meydana gelen kazada, Erikli istikametinden Camiliyayla yönüne seyir halinde olan 10 DY 120 plakalı aracın sürücüsü Semih K., yolda oluşan buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç takla atarak yoldan çıktı. Kazada sürücü Semih K. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

