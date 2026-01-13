Bilecik'te Buzlu Yolda Kayan Araç Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Bilecik'te Buzlu Yolda Kayan Araç Tarlaya Uçtu

Kaza Ayrıntıları

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Büyükelmalı köyü yolunda, zemin buzlanması nedeniyle kontrolden çıkan bir araç tarlaya uçtu. Olay, karayolunda seyir halindeki 11 DE 110 plakalı kamyonetin sürücüsü İbrahim A. yönetimindeki araçta meydana geldi.

Sürücünün, zeminin kaygan olması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç tarlaya uçtu. Araçta yolcu olarak bulunan Cengiz A. kazada yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralıya olay yerinde gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

