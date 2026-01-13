Bilecik'te Buzlu Yolda Kayan Araç Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde buzlu yolda kontrolden çıkan kamyonet tarlaya uçtu; yolcu Cengiz A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:54
Bilecik'te Buzlu Yolda Kayan Araç Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Bilecik'te Buzlu Yolda Kayan Araç Tarlaya Uçtu

Kaza Ayrıntıları

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Büyükelmalı köyü yolunda, zemin buzlanması nedeniyle kontrolden çıkan bir araç tarlaya uçtu. Olay, karayolunda seyir halindeki 11 DE 110 plakalı kamyonetin sürücüsü İbrahim A. yönetimindeki araçta meydana geldi.

Sürücünün, zeminin kaygan olması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç tarlaya uçtu. Araçta yolcu olarak bulunan Cengiz A. kazada yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralıya olay yerinde gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUZLU YOLDA KAYAN ARAÇ KAZA YAPTI; 1 YARALI

BUZLU YOLDA KAYAN ARAÇ KAZA YAPTI; 1 YARALI

BUZLU YOLDA KAYAN ARAÇ KAZA YAPTI; 1 YARALI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de 1 kilo 845 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi
2
Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi
3
Anadolu Adliyesi'nde Hakim Silahla Yaralandı
4
Antalya'da Zabıta Kaybolan Cüzdanı Bulup 75 Yaşındaki Fatma Teyzeye Evinde Teslim Etti
5
Tavşanlı'da Ev Yangını: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok
6
İnegöl'de çatı yangını: 1 yaralı
7
Diyarbakır'da Boşaltılan Ali Emiri Ortaokulunda Yangın

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları