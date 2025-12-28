DOLAR
Kuşadası’nda Evinde Ölü Bulunan Şevket Doğan (55)

Kuşadası Davutlar Mahallesi'nde Şevket Doğan (55) evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:19
Olay Yeri ve İnceleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Olay, Davutlar Mahallesi Güzelçamlı Caddesi üzerinde bulunan apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şevket Doğan (55)’ın komşuları bir süredir kendisinden haber alınamaması ve apartmanda kötü kokuların yayılmasından dolayı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve giren ekipler Doğan’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 5-6 günlük olduğu tahmin edilen Doğan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

