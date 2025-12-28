Kuşadası’nda Evinde Ölü Bulunan Şevket Doğan (55)

Olay Yeri ve İnceleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Olay, Davutlar Mahallesi Güzelçamlı Caddesi üzerinde bulunan apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şevket Doğan (55)’ın komşuları bir süredir kendisinden haber alınamaması ve apartmanda kötü kokuların yayılmasından dolayı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve giren ekipler Doğan’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 5-6 günlük olduğu tahmin edilen Doğan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

