Bilecik'te Durdurulan Araçta 100 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan araçta 100 bin adet boş makaron ele geçirildi; araç sahibi gözaltına alındı, 5607 Sayılı Kanun kapsamında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:09
KOM ekipleri Bozüyük'te operasyon düzenledi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bozüyük ilçesinde tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, önceden takibe alınan bir araç durdurularak arama yapıldı.

Aramada 100 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sahibi gözaltına alınarak, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

