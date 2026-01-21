Bilecik'te Durdurulan Araçta 100 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

KOM ekipleri Bozüyük'te operasyon düzenledi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bozüyük ilçesinde tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, önceden takibe alınan bir araç durdurularak arama yapıldı.

Aramada 100 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sahibi gözaltına alınarak, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

BİLECİK'TE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULÜ KAÇAKÇILIĞINA KARŞI YAPILAN OPERASYONDA DURDURULAN ARAÇ İÇİNDE 100 BİN ADET BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.