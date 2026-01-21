Van'da 22 kilo 540 gram metamfetamin ele geçirildi — 2 şüpheli hakkında işlem

Van’da düzenlenen iki operasyonda 22 kilo 540 gram metamfetamin ile 12 bin TL ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:28
Van Emniyet Müdürlüğü'nden detaylı açıklama

Van’da polis ekiplerince yürütülen iki ayrı operasyonda toplam 22 kilo 540 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda toplamda 22 kilo 540 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği ifade edildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı kaydedildi.

Kamuoyuna yönelik açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

