Ereğli'de Halk Otobüsü Eve Çarptı — Faciadan Dönüldü

Kestaneci Mahallesi'nde halk otobüsü buzlu zeminde kontrolden çıkarak tek katlı eve girdi; ev ve otobüs boş olduğu için büyük bir faciadan dönüldü.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:23
Ereğli'de Halk Otobüsü Eve Çarptı — Faciadan Dönüldü

Ereğli'de halk otobüsü eve çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Kestaneci Mahallesi'ndeki kazada can kaybı veya yaralanma olmadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kestaneci Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, rampa aşağı inerken kontrolden çıktığı belirtilen bir halk otobüsü yol kenarındaki tek katlı eve çarparak durabildi.

Kaza, Merkez Sokak üzerinde gerçekleşti. Otobüsü kullanan M.Ş. idaresindeki 67 M 8009 plakalı halk otobüsünün, iddiaya göre buzlu yolda savrulduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle hem evde hem de otobüste maddi hasar meydana geldi. Ancak evin ve otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi; olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kazanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve trafik ekipleri tahkikat başlattı. Otobüsün olay yerinden kaldırılması için bölgeye kepçe çağrıldı ve kaldırma çalışması yapıldı.

Yetkililer, buzlu zemin koşulları ve benzeri olumsuz hava şartlarına karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ KESTANECİ MAHALLESİ’NDE, RAMPA AŞAĞI İNDİĞİ SIRADA KONTROLDEN ÇIKAN BİR...

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ KESTANECİ MAHALLESİ’NDE, RAMPA AŞAĞI İNDİĞİ SIRADA KONTROLDEN ÇIKAN BİR HALK OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ TEK KATLI EVE ÇARPARAK DURABİLDİ. EVİN VE OTOBÜSÜN BOŞ OLMASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ.

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ KESTANECİ MAHALLESİ’NDE, RAMPA AŞAĞI İNDİĞİ SIRADA KONTROLDEN ÇIKAN BİR...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de 5 Katlı Binada Yangın: 12 Kişi Kurtarıldı
2
Gaziantep’te Jandarma Uygulaması: 254 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Furkan Apartmanı davasında Tofaş Fiat bayisi döneminde 'kolon kesilmesi' iddiası
4
Afyonkarahisar Şuhut'ta Kursun Odunluk Deposunda Yangın Paniğe Neden Oldu
5
Sivas'ta Kangal'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı
6
Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 organizatör tutuklandı
7
Afyonkarahisar'da DEAŞ propagandasıyla aranan şahıs yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları