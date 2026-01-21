Ereğli'de Halk Otobüsü Eve Çarptı — Faciadan Dönüldü

Ereğli'de halk otobüsü eve çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Kestaneci Mahallesi'ndeki kazada can kaybı veya yaralanma olmadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kestaneci Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, rampa aşağı inerken kontrolden çıktığı belirtilen bir halk otobüsü yol kenarındaki tek katlı eve çarparak durabildi.

Kaza, Merkez Sokak üzerinde gerçekleşti. Otobüsü kullanan M.Ş. idaresindeki 67 M 8009 plakalı halk otobüsünün, iddiaya göre buzlu yolda savrulduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle hem evde hem de otobüste maddi hasar meydana geldi. Ancak evin ve otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi; olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kazanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve trafik ekipleri tahkikat başlattı. Otobüsün olay yerinden kaldırılması için bölgeye kepçe çağrıldı ve kaldırma çalışması yapıldı.

Yetkililer, buzlu zemin koşulları ve benzeri olumsuz hava şartlarına karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ KESTANECİ MAHALLESİ’NDE, RAMPA AŞAĞI İNDİĞİ SIRADA KONTROLDEN ÇIKAN BİR HALK OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ TEK KATLI EVE ÇARPARAK DURABİLDİ. EVİN VE OTOBÜSÜN BOŞ OLMASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ.