Kars'ta Eş Zamanlı Operasyon: Metruk Binada 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta eş zamanlı operasyon: 14 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyetin geniş çaplı çalışmasıyla tespit ve yakalama

Kars Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla kent genelinde çok sayıda adreste çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında polis ekipleri; bir metruk bina, üç park, iki umuma açık yer, otobüs terminali, tren garı, havalimanı, eski garajlar çevresi ve eski Fayton Pazarı mevkii, sanayi bölgesi, hayvan pazarı ile Yusufpaşa, Merkez ve Kaleiçi mahalleleri ve şehir girişi uygulama noktalarında arama ve denetim gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, metruk bir binada yurda illegal yollarla girdiği tespit edilen 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Ayrıca Harakani Havalimanı’nda vize ihlali yaptığı belirlenen 2 Özbekistan uyruklu kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

KARS’TA DÜZENSİZ GÖÇMENLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA METRUK BİR BİNADA 14 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.