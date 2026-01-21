Kars'ta Eş Zamanlı Operasyon: Metruk Binada 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda metruk bir binada 14 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı; iki Özbek vatandaşa vize ihlali işlemi uygulandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:10
Emniyetin geniş çaplı çalışmasıyla tespit ve yakalama

Kars Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla kent genelinde çok sayıda adreste çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında polis ekipleri; bir metruk bina, üç park, iki umuma açık yer, otobüs terminali, tren garı, havalimanı, eski garajlar çevresi ve eski Fayton Pazarı mevkii, sanayi bölgesi, hayvan pazarı ile Yusufpaşa, Merkez ve Kaleiçi mahalleleri ve şehir girişi uygulama noktalarında arama ve denetim gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, metruk bir binada yurda illegal yollarla girdiği tespit edilen 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Ayrıca Harakani Havalimanı’nda vize ihlali yaptığı belirlenen 2 Özbekistan uyruklu kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

