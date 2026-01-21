Sarıyer'de Vites Hatası: Otomobil Kamelyanın Üzerine Uçtu

Olay Detayları

Sarıyer İstinye Mahallesi Reform sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücünün vitesleri karıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil kamelyanın üzerine uçtu.

İddiaya göre sürücü 34 BGA 31 plakalı otomobilini geri vitese aldığını düşünerek gaza bastı. Ancak araç ileri viteste olduğu için hızlanarak kontrolü kaybetti ve kamelyanın üzerine çıktı.

Facianın eşiğinden dönülen olayda kimse yaralanmadı, ancak otomobil ile kamelyada hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamelya içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi ve otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

