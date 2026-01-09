Bilecik'te Fırtına: Seramik Fabrikanın Çatısı Uçtu

Bilecik'te kuvvetli rüzgâr Pazaryeri'nde bir seramik fabrikasının elektrik atölyesinin çatısını uçurdu; can veya mal kaybı yaşanmadı, jandarma müdahale etti.