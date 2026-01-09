Bilecik'te Fırtına: Seramik Fabrikanın Çatısı Uçtu

Bilecik'te kuvvetli rüzgâr Pazaryeri'nde bir seramik fabrikasının elektrik atölyesinin çatısını uçurdu; can veya mal kaybı yaşanmadı, jandarma müdahale etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:19
Bilecik'te Fırtına: Seramik Fabrikanın Çatısı Uçtu

Bilecik'te fırtına seramik fabrikanın çatısını uçurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bilecik'te etkili olan kuvvetli rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgârın saatte 50-70 kilometre hızla estiği, yer yer 80-90 kilometre hıza ulaştığı bildirildi.

Çatı yola düştü, can kaybı yok

Pazaryeri ilçesine bağlı Fırınlar Köyü mevkiinde, önleyici kolluk devriyesi sırasında bir seramik fabrikasına ait elektrik atölyesinin çatısı uçarak fabrika duvarı ile yolun arasına düştü.

Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı. Yola düşen çatı parçaları Bilecik İl Jandarma ekipleri tarafından kaldırılarak gerekli güvenlik önlemleri alındı.

BİLECİK'TE FIRTINA NEDENİYLE BİR FABRİKANIN ÇATISI UÇTU.

BİLECİK'TE FIRTINA NEDENİYLE BİR FABRİKANIN ÇATISI UÇTU.

