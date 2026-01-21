Bilecik'te JASAT Operasyonu: 72 Yaşındaki Kadını Dolandıran 5 Kişi Tutuklandı

Bilecik’te 72 yaşındaki kadını dolandıran 5 şüpheli, JASAT’ın İstanbul ve Balıkesir’de düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:09
Bilecik’in Söğüt ilçesi Akçasu Köyünde gerçekleşen dolandırıcılık olayında, kimliklerini gizleyen şahıslar 72 yaşındaki bir kadını arayarak "Polisiz cinayet olayına karıştınız, altınları inceleyeceğiz" diyerek kandırdı.

Dolandırıcıların ele geçirdiği değerli eşyalar arasında 7 adet yarım altın, 3 adet çeyrek altın, 20 gram altın zincir ile 4 bin 600 TL bulundu. Şüpheliler, bu malları alıp olay yerinden ayrıldı.

JASAT'ın takibi ve operasyon

Olayın jandarmaya intikal etmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Bilecik, İstanbul ve Balıkesir'de kapsamlı araştırma ve takip çalışmaları başlatıldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda dolandırıcılık olayının D.S., K.Y., Y.T.Y., S.K. ve E.Y.Y. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüpheliler, yapılan operasyonlarla İstanbul ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen baskınlarda kıskıvrak yakalandı.

Mahkeme süreci ve tutuklama

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ne teslim edildi.

