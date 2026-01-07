Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 213 Şarj Kablosu Ele Geçirildi

Jandarma ekiplerinin operasyon detayları

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı KOM Şube ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli arama kararı gereği düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyon, 2 şüpheli şahsa ait 1 adreste gerçekleştirildi. Yapılan aramada 3 adet cep telefonu ile 213 adet şarj kablosu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler İ.G. ve Ü.G. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

BİLECİK'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU