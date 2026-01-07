Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 213 Şarj Kablosu Ele Geçirildi

Bilecik'te jandarma operasyonunda 3 cep telefonu ve 213 şarj kablosu ele geçirildi; I.G. ve Ü.G. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:00
Jandarma ekiplerinin operasyon detayları

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı KOM Şube ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli arama kararı gereği düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyon, 2 şüpheli şahsa ait 1 adreste gerçekleştirildi. Yapılan aramada 3 adet cep telefonu ile 213 adet şarj kablosu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler İ.G. ve Ü.G. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

