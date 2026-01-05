Bilecik’te Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Kaza Detayları

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, Vezirhan Karayolu Küçükyenice Köyü mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

İlçe merkezinden Vezirhan beldesine doğru ilerleyen 54 LD 579 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan K., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak durdu.

Meydana gelen kazada yaralanan sürücüye, olay yerine gelen acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

