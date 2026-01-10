Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaçlara Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik Çakırpınar'da kontrolden çıkan 81 ACJ 214 plakalı otomobil ağaçlara çarptı; sürücü Barış E. yaralandı, hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 16:37
Çakırpınar mevkiinde kaza

Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köyü mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, yolun sağ tarafında bulunan ağaçlara çarparak durdu.

Kazada, sürücü Barış E.'nin kullandığı 81 ACJ 214 plakalı araç zarar gördü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları