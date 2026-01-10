Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaçlara Çarptı: 1 Yaralı

Çakırpınar mevkiinde kaza

Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köyü mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, yolun sağ tarafında bulunan ağaçlara çarparak durdu.

Kazada, sürücü Barış E.'nin kullandığı 81 ACJ 214 plakalı araç zarar gördü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

