Bilecik’te Korkutan Yangın: Gölpazarı Demirhanlar’da Kullanılmayan Ev Yandı

Bilecik’te Korkutan Yangın

Gölpazarı Demirhanlar köyünde sabaha karşı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Demirhanlar köyünde sabaha karşı, tek katlı ve kullanılmayan bir evde yangın çıktı.

Ev sahibi olarak kayıtlı olan İbrahim S.’ye ait olduğu belirtilen yapıda, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Alevleri gören köylüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Servisi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri kısa süre içinde müdahale ederek yangının çevredeki evlere sıçramasını önledi ve alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı, sadece eski eşya ve ev malzemeleri bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

