Bilecik’te Korkutan Yangın: Gölpazarı Demirhanlar’da Kullanılmayan Ev Yandı

Bilecik'in Gölpazarı Demirhanlar köyünde sabaha karşı kullanılmayan bir evde yangın çıktı; itfaiye müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:44
Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Demirhanlar köyünde sabaha karşı, tek katlı ve kullanılmayan bir evde yangın çıktı.

Ev sahibi olarak kayıtlı olan İbrahim S.’ye ait olduğu belirtilen yapıda, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Alevleri gören köylüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Servisi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri kısa süre içinde müdahale ederek yangının çevredeki evlere sıçramasını önledi ve alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı, sadece eski eşya ve ev malzemeleri bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

