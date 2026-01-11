Bilecik'te Mermer Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Bilecik'te mermer fabrikasında yangın çıktı, söndürüldü
Bilecik merkez Taşçılar köyü sınırları içinde bulunan bir mermer fabrikasının kazan dairesinde yangın çıktı.
Alevleri gören işçiler durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında fabrikanın bazı bölümlerinde hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Olay sonrası
Güvenlik güçleri ve yetkililer olay yerinde inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Kamuoyuna bilgi verilmesi bekleniyor.
