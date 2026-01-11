Bilecik'te Mermer Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Bilecik merkez Taşçılar köyünde mermer fabrikasının kazan dairesinde çıkan yangın, 112 bildirimi ve Bilecik Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü; hasar ve neden araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:40
Bilecik merkez Taşçılar köyü sınırları içinde bulunan bir mermer fabrikasının kazan dairesinde yangın çıktı.

Alevleri gören işçiler durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında fabrikanın bazı bölümlerinde hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Olay sonrası

Güvenlik güçleri ve yetkililer olay yerinde inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Kamuoyuna bilgi verilmesi bekleniyor.

