Bilecik’te motosiklet kazası: Sürücü Atahan Y. hafif yaralandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Karaköy köy yolu Pazaryeri-Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, Atahan Y. idaresindeki 16 BSD 205 plakalı motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Atahan Y.’nin kullandığı motosiklet, seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Müdahale ve soruşturma

Kazada hafif yaralanan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

