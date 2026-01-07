Bilecik'te Ocakta Unutulan Yemek Yangına Sebep Oldu

Olayın Detayları

Olay; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi üzerindeki bir sitenin 1’inci katında meydana geldi.

İddiaya göre, ev sahibi Recep T.'ye ait dairenin mutfağında ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyümeden, olay yerine sevk edilen ekipler müdahale etti.

Bilecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde bulunan Emine T. ekipler tarafından evden çıkarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü, ancak apartman yoğun dumanla kaplandı.

Olay yerinde bulunan polis ekipleri, tedbir amaçlı tüm dairelerin zilini çalarak sakinleri aşağı indirdi. Yangın sonucu dairede maddi hasar meydana geldi.

Güvenlik ve Uyarılar

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için ocakta unutulan yemeklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

OCAKTA UNUTULAN YEMEK YANGINA SEBEP OLDU