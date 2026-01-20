Bilecik'te Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Gülümbe rampalarında gece kaza

Bilecik ili merkez ilçesi Gülümbe rampaları mevkiinde dün gece iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada, Abdullah K. idaresindeki 34 CCC 387 plakalı otomobil, Vezirhan istikametine seyir halindeyken, Ali T. yönetimindeki 11 UA 697 plakalı otomobilin sol arka tarafından çarptı.

Olayda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

BİLECİK’TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI