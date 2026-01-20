Bilecik'te Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik Gülümbe rampalarında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; yaralı olay yerinde müdahale edilip Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:38
Bilecik'te Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Gülümbe rampalarında gece kaza

Bilecik ili merkez ilçesi Gülümbe rampaları mevkiinde dün gece iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada, Abdullah K. idaresindeki 34 CCC 387 plakalı otomobil, Vezirhan istikametine seyir halindeyken, Ali T. yönetimindeki 11 UA 697 plakalı otomobilin sol arka tarafından çarptı.

Olayda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

BİLECİK’TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

BİLECİK’TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de huzur uygulamaları: 1 şüpheli tutuklandı
2
İnegöl'de Trafik Faciası: 2 Genç Kız Öldü, Sürücü 144 Promil Alkollü
3
Kütahya'da KGYS'ye Yansıyan Trafik Kazaları: Dikkatsizlik ve Sis
4
TRT Çekmeköy Film Platosunda Yangın: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
5
Adana'da Masaj Salonu Operasyonu: 14 Tutuklama
6
Düzce Jandarma'dan Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 17 Şahıs Hakkında İşlem
7
Bilecik'te Buzlanma Kazaya Yol Açtı: Araç Takla Attı, 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları