Bilecik'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bilecik merkezinde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Yeri ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre dün gece, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, A.Ö.'ye ait 06 N 8169 plakalı otomobil park halinde bulunduğu sırada yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve Soruşturma

Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve araç kullanılamaz duruma geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BİLECİK’TE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI