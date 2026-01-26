Bilecik'te Sahte Jandarma Tutuklandı: JASAT, Altınları Çalan Şüpheliyi Yakaladı

Olayın Detayları

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü’nde ikamet eden S.Ü., kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şahsın ikametine gelerek, cinayet olayında adının geçtiğini öne sürüp inceleme yapmak bahanesiyle 1 adet altın bilezik, 4 adet çeyrek altın, 1 adet sarı lira, 1 adet altın yüzük ve 1 adet elmas yüzüğü aldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Soruşturma ve Yakalama

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, zanlının köye ticari taksiyle geldiğini ve olayın ardından Bursa’nın İnegöl ilçesine gittiğini tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin Selçuk K. olduğu belirlendi. Şüphelinin söz konusu altınları İnegöl’de bir kuyumcuda bozdurarak 152 bin 250 TL ve 400 dolar nakit para aldığı ortaya çıktı.

JASAT ekipleri, şüphelinin elde ettiği parayı yurt dışı hesabına göndermeye çalıştığı sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı Bozüyük Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı ve Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

