Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobil Elektrik Arızası Nedeniyle Alev Aldı

Demirköy mevkiinde araç yangını

Edinilen bilgilere göre, Bilecik-Bozüyük istikametinde seyir halindeki 11 AK 992 plakalı otomobil, sürücü İsmail K. (69) idaresindeyken motor bölümünde meydana gelen elektrik arızası sonucu aniden alev aldı.

Yangının büyüdüğünü fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

BİLECİK'TE SEYİR HALİNDEYKEN ANİDEN ALEV ALAN OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLÜRKEN, ARAÇ KULLANILAMAYACAK DURUMA GELDİ.