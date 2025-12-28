DOLAR
Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobil Elektrik Arızası Nedeniyle Alev Aldı

Bilecik Pazaryeri Demirköy'de 11 AK 992 plakalı otomobil motorundaki elektrik arızası sonucu alev aldı; itfaiye yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:41
Demirköy mevkiinde araç yangını

Edinilen bilgilere göre, Bilecik-Bozüyük istikametinde seyir halindeki 11 AK 992 plakalı otomobil, sürücü İsmail K. (69) idaresindeyken motor bölümünde meydana gelen elektrik arızası sonucu aniden alev aldı.

Yangının büyüdüğünü fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

