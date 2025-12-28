Konya'da Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü F.T. (32)'nin yaptığı otomobil, sokak üzerinde bisikletle giden Mehmet Böbrekkaya (14)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ağır yaralı olarak ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Böbrekkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü F.T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

