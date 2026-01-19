Bilecik'te Seyir Halindeki Ticari Araç Alev Aldı

Bilecik-Osmaneli karayolu Beşevler mevkiinde seyir halindeki ticari aracın motorundan çıkan yangın, itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:29
Bilecik'te Seyir Halindeki Ticari Araç Alev Aldı

Bilecik'te Seyir Halindeki Ticari Araç Alev Aldı

Olayın Detayları

Bilecik-Osmaneli karayolu Beşevler köyü mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir ticari aracın motor bölümünden aniden alevler yükseldi.

Sakarya’dan Bursa’nın İznik ilçesi istikametine ilerleyen araç, sürücü Metin Ç. idaresindeki 22 AEL 297 plakalı ticari araçtı. Yangın motor kısmında başladı ve kısa sürede büyüdü.

Sürücü Metin Ç., aracını yolun sağ tarafına çekerek durumu 112 acil servise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

BİLECİK'TE SEYİR HALİNDEKİ TİCARİ ARAÇ BİR ANDA ALEV ALDI

BİLECİK'TE SEYİR HALİNDEKİ TİCARİ ARAÇ BİR ANDA ALEV ALDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Başçiftlik'te Yoğun Kar: Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı
2
Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın — Üretim Tesisi Tahliye Edildi
3
Bilecik'te Eski Eşinin Evlendiği Polise Ateş Açan Memur Adliyeye Sevk Edildi
4
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
5
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı, 12 Cep Telefonu ve Alkol Ele Geçirildi
6
Şanlıurfa Viranşehir'de Buzlanma Kaynaklı Zincirleme Kaza: 2 Ölü
7
Bolu'da Karla Kaplı Tesiste Drift: Bir Ehliyet Süresiz İptal, Diğerine 60 Gün Men

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları