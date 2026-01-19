Bilecik'te Seyir Halindeki Ticari Araç Alev Aldı
Olayın Detayları
Bilecik-Osmaneli karayolu Beşevler köyü mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir ticari aracın motor bölümünden aniden alevler yükseldi.
Sakarya’dan Bursa’nın İznik ilçesi istikametine ilerleyen araç, sürücü Metin Ç. idaresindeki 22 AEL 297 plakalı ticari araçtı. Yangın motor kısmında başladı ve kısa sürede büyüdü.
Sürücü Metin Ç., aracını yolun sağ tarafına çekerek durumu 112 acil servise bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.
