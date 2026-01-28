Bilecik'te Seyir Halindeki Tır Devrildi: 3 Yaralı

Düzmeşe Köyü, Arapuçtu mevkii — dün gece

Bilecik’te seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; 42 AVH 555 plakalı tır, Bursa’nın İznik ilçesinden Osmaneli istikametine doğru ilerlerken sürücü Osman Ç. aracın direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafına devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Ç. ve M.E. (14) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

