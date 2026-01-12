Bilecik'te SİBERAY ile Siber Suçlara Karşı Farkındalık Eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY programı kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeline siber suçlar ve güvenli internet eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:35
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dijital güvenliği artırmak amacıyla kapsamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Eğitimin Amacı ve Kapsamı

Çalışma, SİBERAY Programı kapsamında yürütüldü ve siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi ile maddi ve manevi zararların en aza indirilmesini hedefledi.

Eğitime, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli katıldı. Programda katılımcılara nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, güvenli internet kullanımı, hayatımızda teknoloji ve internet ile kişisel veri güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Yetkili Açıklaması

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

BİLECİK’TE SİBER SUÇLARA KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

