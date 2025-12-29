Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Emniyet ekipleri operasyon yaptı
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Çalışma kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI