Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'te Narkotik ekiplerinin operasyonunda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid ele geçirildi; 1 şüpheli yakalandı, adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:57
Emniyet ekipleri operasyon yaptı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Çalışma kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

