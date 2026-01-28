Bilecik’te Zabıta Takibinden Kaçan Kadın Dilenci Erkekler Tuvaletinde Yakalandı

Küçük Sanayi Sitesi'nde zabıta takibi sonrası ilginç operasyon

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi’nde kapı kapı dilencilik yaptığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, dilencilik yapan E.D. isimli kadını takibe aldı.

Zabıtaların kendisini takip ettiğini anlayan kadın, kaçmak için erkekler tuvaletine girerek saklandı. Uzun süre tuvalette bekleyen ekipler, kadının içeriden çıkmasını sabırla takip etti ve çıktığı anda yakaladı.

Kadının eşarbına sakladığı paralar, o esnada çıkan rüzgârla birlikte etrafa saçıldı. Olayın ardından Kabahatler Kanunu gereğince bin 764 TL para cezası uygulandı ve kadın memleketi Adapazarı'na gönderildi.

