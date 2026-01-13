Eyüpsultan'da 107 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

İstanbul Emniyeti Eyüpsultan’da aranan firariyi yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çok sayıda suçtan hakkında 107 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 milyon 464 bin 990 TL adli para cezası bulunan firari, Eyüpsultan'da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. "Hırsızlık" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan hakkında 41 aranması bulunan Cafer A. isimli firarinin izine ulaşıldı.

Hakkında toplam 107 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 milyon 464 bin 990 TL adli para cezası bulunan, 13 Ekim 2025 tarihinden bu yana aranan Cafer A., Eyüpsultan’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi.

