Bingöl'de 72 Köy Yolunda Karla Mücadele Sürüyor

Bingöl'de kar nedeniyle kapalı kalan 72 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 110 personel ve 53 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:31
Bingöl'de 72 Köy Yolunda Karla Mücadele Sürüyor

Bingöl'de 72 Köy Yolunda Karla Mücadele Sürüyor

İl Özel İdaresi ekipleri sahada

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı bulunan 72 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl'de dün kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle, 280 köy yolunun 161’i ulaşıma kapanmıştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel ve 53 araçla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kapalı bulunan 161 köy yolundan 89u ulaşıma açılırken, 72 köy yolunda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan bazı bölgelerde tipi etkili olarak açılan yolun kısa süre içinde yeniden kapandığı aktarıldı.

BİNGÖL’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT GENELİNDE KAPALI BULUNAN 72 KÖY YOLUNUN ULAŞIMA AÇILMASI...

BİNGÖL’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT GENELİNDE KAPALI BULUNAN 72 KÖY YOLUNUN ULAŞIMA AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Pikap Alev Aldı — Sürücü Kurtuldu
2
Antalya'da kuvvetli rüzgar çatılara ve tabelalara zarar verdi
3
Adıyaman'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza: 2 yaralı
4
Yenişehir'de kayıp 31 yaşındaki Alper Özkaya sağ salim bulundu
5
Sakarya Büyükşehir Kar Mesaisine Hazır: 49 Araç, 98 Personel Teyakkuza Geçti
6
Diyarbakır’da Seyir Halindeki Pikap Alev Aldı
7
Diyarbakır'da Gizli Buzlanma Faciası: Hız Yapan Araç Duvara Çarpıp Alev Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları