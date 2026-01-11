Bingöl'de 72 Köy Yolunda Karla Mücadele Sürüyor
İl Özel İdaresi ekipleri sahada
Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı bulunan 72 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl'de dün kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle, 280 köy yolunun 161’i ulaşıma kapanmıştı.
İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel ve 53 araçla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kapalı bulunan 161 köy yolundan 89u ulaşıma açılırken, 72 köy yolunda çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Öte yandan bazı bölgelerde tipi etkili olarak açılan yolun kısa süre içinde yeniden kapandığı aktarıldı.
