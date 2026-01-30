Bingöl'de Çatıdan Düşen Kar Kütlesi: 55 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Bingöl'de çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 55 yaşındaki Fatma Baylaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:36
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:39
Bingöl’de Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 5 katlı binanın çatısında çözünen kar kütlesi bir anda koparak aşağı düştü. O sırada kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Fatma Baylaz, kar kütlesinin altında kalarak ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Çatıda biriken karın aniden çözülmesiyle oluşan kopma sonucu yaşanan olayda, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Müdahale ve İnceleme

Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatma Baylaz’a hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde görev yapan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

