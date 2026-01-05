Bingöl'de cinayet: 5 tutuklama, 1 adli kontrol

Bingöl'de cinayet soruşturmasında 5 tutuklama

Olayın detayları

03 Ocak 2026 günü saat 14.30 sularında, merkez Karşıyaka Mahallesi Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Osman H. ateşli silahla yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Soruşturma ve gözaltılar

Bingöl Valiliği açıklamasına göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın hemen ardından titiz ve çok yönlü bir soruşturma başlattı. Çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanmış, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır.

Yakalanan şüphelilerin bir kısmı il içinde, bir kısmı ise farklı illerde yakalandı. Olayın firari şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız şekilde devam etmektedir.

Yürütülen adli işlem

Olayla ilgili adli tahkikat, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

BİNGÖL’DE BİR KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ CİNAYET OLAYINDA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA, 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 5’İ TUTUKLANIRKEN 1’İNE ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ