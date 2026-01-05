DOLAR
Bingöl'de cinayet: 5 tutuklama, 1 adli kontrol

Bingöl'de 03 Ocak 2026'de işlenen cinayette 6 şüpheli gözaltına alındı; 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol altında, firari şüpheli aranıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:38
Bingöl'de cinayet soruşturmasında 5 tutuklama

Olayın detayları

03 Ocak 2026 günü saat 14.30 sularında, merkez Karşıyaka Mahallesi Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Osman H. ateşli silahla yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Soruşturma ve gözaltılar

Bingöl Valiliği açıklamasına göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın hemen ardından titiz ve çok yönlü bir soruşturma başlattı. Çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanmış, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır.

Yakalanan şüphelilerin bir kısmı il içinde, bir kısmı ise farklı illerde yakalandı. Olayın firari şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız şekilde devam etmektedir.

Yürütülen adli işlem

Olayla ilgili adli tahkikat, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

