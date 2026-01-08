Manisa'da Sağanak Taşkın: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

Salihli ve Turgutlu'da ağaç devrildi, çatılar uçtu — ekipler müdahalede

Manisa'da sabah erken saatlerde başlayıp öğle saatlerine kadar süren sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok noktada su baskınları görüldü.

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle özellikle Salihli ve Turgutlu ilçelerinde ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları meydana geldi. Hasarlı bölgelerde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediye ekipleri müdahale etti.

Kent merkezindeki su baskınlarında ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, bazı güzergâhlarda kaldırıma çıkarak araçlarını ilerletmek zorunda kaldı. Bazı yollar kısmen trafiğe kapatılırken, su basan bölgelerde ekipler trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor. Bazı araçlar ile bir yolcu minibüsü arızalanarak yolda kaldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yağışın ilk başladığı saatlerden itibaren çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, kent genelinde büyük ölçüde durumu kontrol altına alarak birçok noktadaki su tahliye işlemlerini tamamladı.

