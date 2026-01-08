Denizli'de Fırtına: Honaz'da Çatı Uçtu, 2 Yaralı

Denizli'de Gece Boyunca Etkili Olan Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Denizli ve ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr, birçok noktada çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine neden oldu. Kent merkezinde uçan cisimler sonucu iki kişi yaralandı.

Honaz'da Çatı Uçtu, Ekipler Alarmda

Honaz ilçesinde bir binanın çatısı, şiddetli rüzgârın etkisiyle yerinden koparak çevreye savruldu. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Olayın ardından Honaz Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekipleri, olası tehlikelere karşı ilçe genelinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Hasar ve Yaralanmalar

Rüzgârın şiddetini sürdürmesi sonucu Denizli'de bir 15 yaşındaki öğrenci ile bir işçi, çatıdan düşen cisim ve uçan çatı nedeniyle yaralandı. Kent genelinde çok sayıda ağaç yıkıldı, çatılar uçtu ve uçan parçalar park halindeki onlarca araca zarar verdi.

Ekiplerin Çalışmaları ve Vatandaş Uyarısı

Ekipler riskli bölgelerde tedbirlerini artırırken yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları geçene kadar açık alanlardan ve riskli yapılardan uzak durulmasını tavsiye etti.

