Denizli'de Fırtına: Honaz'da Çatı Uçtu, 2 Yaralı

Denizli ve ilçelerinde gece etkili olan şiddetli rüzgâr çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine yol açtı; Honaz'da bir çatı koptu, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:11
Denizli'de Fırtına: Honaz'da Çatı Uçtu, 2 Yaralı

Denizli'de Gece Boyunca Etkili Olan Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Denizli ve ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr, birçok noktada çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine neden oldu. Kent merkezinde uçan cisimler sonucu iki kişi yaralandı.

Honaz'da Çatı Uçtu, Ekipler Alarmda

Honaz ilçesinde bir binanın çatısı, şiddetli rüzgârın etkisiyle yerinden koparak çevreye savruldu. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Olayın ardından Honaz Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekipleri, olası tehlikelere karşı ilçe genelinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Hasar ve Yaralanmalar

Rüzgârın şiddetini sürdürmesi sonucu Denizli'de bir 15 yaşındaki öğrenci ile bir işçi, çatıdan düşen cisim ve uçan çatı nedeniyle yaralandı. Kent genelinde çok sayıda ağaç yıkıldı, çatılar uçtu ve uçan parçalar park halindeki onlarca araca zarar verdi.

Ekiplerin Çalışmaları ve Vatandaş Uyarısı

Ekipler riskli bölgelerde tedbirlerini artırırken yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları geçene kadar açık alanlardan ve riskli yapılardan uzak durulmasını tavsiye etti.

DENİZLİ VE İLÇELERİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGÂR, ÇATI UÇMALARINA VE AĞAÇ...

DENİZLİ VE İLÇELERİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGÂR, ÇATI UÇMALARINA VE AĞAÇ DEVRİLMELERİNE NEDEN OLDU. ŞİDDETLİ RÜZGAR SEBEBİYLE UÇAN ÇİSİMLER DENİZLİ KENT MERKEZİNDE İKİ KİŞİYİ YARALADI. HONAZ'DA BİR BİNANIN ÇATISI UÇARKEN, EKİPLER YAŞANABİLECEK TÜM TEHLİKELERE KARŞI ALARMA GEÇTİ.

DENİZLİ VE İLÇELERİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGÂR, ÇATI UÇMALARINA VE AĞAÇ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi
2
Bursa'da Lodos Dehşeti: Lüks Sitenin 5 Cam Balkonu Uçtu
3
Elazığ 2025 Güvenlik Bilançosu: Suç Oranları Düştü, 41,6 Milyon TL Ceza
4
İnegöl'de kereste fabrikasında elektrik çarpması: Mahmut Memiş(32) yaşamını yitirdi
5
Gaziantep'te 5 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler battı
7
Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları