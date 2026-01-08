Eskişehir'de fırtına: Metruk binanın çatı duvarı otoparka devrildi — 6 araç hasarlandı

Eskişehir'de fırtına sonucu metruk binanın çatı duvarı Yenibağlar Mahallesi'nde otoparka devrildi; 6 araçta maddi hasar oluştu, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:29
Eskişehir'de fırtına: Metruk binanın çatı duvarı otoparka devrildi — 6 araç hasarlandı

Eskişehir'de fırtına: Metruk binanın çatı duvarı otoparka devrildi

Yenibağlar Mahallesi'nde saat 12.40'ta gerçekleşen olayda 6 araçta hasar oluştu

Eskişehir’de fırtına ve şiddetli rüzgârın etkisiyle Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta bulunan metruk bir binanın çatı duvarı saat 12.40 sıralarında yan taraftaki açık otoparka devrildi.

Duvarın devrilmesiyle oluşan büyük gürültüyü çevre sakinleri patlama zannederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, olayın patlama olmadığı ve çökmenin fırtına kaynaklı olduğu belirlendi. Muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla olay yerinde güvenlik tedbirleri alındı.

Otoparkta bulunan araçlara isabet eden kiremit ve taş parçaları nedeniyle 6 araçta maddi hasar oluştu. Bu araçlardan 2 tanesinin neredeyse kullanılamayacak duruma geldiği, 1 aracın adeta ikiye katlandığı görüldü. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Hasarlı araçlardan birinin sahibi, olayın ardından sinir ve üzüntü nedeniyle konuşamayacak durumda kaldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR'DE FIRTINA SEBEBİYLE METRUK BİNANIN ÇATI DUVARININ OTOPARKA DEVRİLİRKEN, 6 ARAÇTA MADDİ...

ESKİŞEHİR'DE FIRTINA SEBEBİYLE METRUK BİNANIN ÇATI DUVARININ OTOPARKA DEVRİLİRKEN, 6 ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU. ÇEVRE SAKİNLERİ, DUVARIN DEVRİLMESİ İLE BİRLİKTE DUYULAN GÜRÜLTÜYÜ PATLAMA SESİ ZANNETTİ.

ESKİŞEHİR'DE FIRTINA SEBEBİYLE METRUK BİNANIN ÇATI DUVARININ OTOPARKA DEVRİLİRKEN, 6 ARAÇTA MADDİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi
2
Bursa'da Lodos Dehşeti: Lüks Sitenin 5 Cam Balkonu Uçtu
3
Elazığ 2025 Güvenlik Bilançosu: Suç Oranları Düştü, 41,6 Milyon TL Ceza
4
İnegöl'de kereste fabrikasında elektrik çarpması: Mahmut Memiş(32) yaşamını yitirdi
5
Gaziantep'te 5 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler battı
7
Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları