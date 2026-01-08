Eskişehir'de fırtına: Metruk binanın çatı duvarı otoparka devrildi — 6 araç hasarlandı

Eskişehir'de fırtına: Metruk binanın çatı duvarı otoparka devrildi

Yenibağlar Mahallesi'nde saat 12.40'ta gerçekleşen olayda 6 araçta hasar oluştu

Eskişehir’de fırtına ve şiddetli rüzgârın etkisiyle Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta bulunan metruk bir binanın çatı duvarı saat 12.40 sıralarında yan taraftaki açık otoparka devrildi.

Duvarın devrilmesiyle oluşan büyük gürültüyü çevre sakinleri patlama zannederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, olayın patlama olmadığı ve çökmenin fırtına kaynaklı olduğu belirlendi. Muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla olay yerinde güvenlik tedbirleri alındı.

Otoparkta bulunan araçlara isabet eden kiremit ve taş parçaları nedeniyle 6 araçta maddi hasar oluştu. Bu araçlardan 2 tanesinin neredeyse kullanılamayacak duruma geldiği, 1 aracın adeta ikiye katlandığı görüldü. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Hasarlı araçlardan birinin sahibi, olayın ardından sinir ve üzüntü nedeniyle konuşamayacak durumda kaldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

