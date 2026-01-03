Bingöl'de Silahlı Saldırı: O.H.(27) Hayatını Kaybetti

Bingöl'de silahlı saldırı: O.H.(27) yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Bingöl merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Üniversite Kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu O.H.(27) ağır yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.H., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen O.H. hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

