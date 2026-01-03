DOLAR
Bingöl'de Silahlı Saldırı: O.H.(27) Hayatını Kaybetti

Bingöl merkez Üniversite Kavşağı'nda araçtan açılan ateş sonucu O.H.(27) ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti. Polis şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:46
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:46
Olayın ayrıntıları

Bingöl merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Üniversite Kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu O.H.(27) ağır yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.H., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen O.H. hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

