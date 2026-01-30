Bingöl'de Trafik Kazası: İçmeler Mevkiinde 5 Yaralı

Bingöl-Diyarbakır karayolu İçmeler mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 15:54
Bingöl-Diyarbakır karayolunda iki aracın çarpışması

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu İçmeler mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu kazada 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

