Bingöl'de Trafik Kazası: İçmeler Mevkiinde 5 Yaralı
Bingöl-Diyarbakır karayolunda iki aracın çarpışması
Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu İçmeler mevkiinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu kazada 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
