Samsun'da Araç 60 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekkeköy, Yenidoğan Mahallesi

Edinilen bilgiye göre, Şenol K. yönetimindeki 55 BAZ 11 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre aşağıdaki fındık bahçesine yuvarlandı.

Kazada araçtan fırlayan Ahmet Üçüncü (72) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile Safiye Ü. yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleler yapıldı, ardından hastaneye kaldırıldılar.

Ahmet Üçüncü'nün cenazesi otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

Olayla ilgili olarak Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

