Bingöl'de Yedisu-Karlıova Yoluna Düşen Çığ Temizlendi

Bingöl ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından oluşan çığ, ekiplerin hızlı müdahalesiyle temizlenerek ulaşım tekrar sağlandı.

Olay ve müdahale

İki gündür etkili olan kar yağışı 2 gün sonra yerini don ve tipe bıraktı. Kırsalda kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulurken, Yedisu ile Karlıova ilçeleri arasındaki kara yolunun Kızılçubuk mevkiine çığ düştü.

O sırada yolda bulunan araç sürücüleri, saniyeler ile çığın altında kalmaktan kurtuldu. Vatandaşlar durumu derhal karayolları ekiplerine bildirdi.

Çalışmaların sonucu

Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleri ile çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından çığ kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

BİNGÖL'ÜN YEDİSU İLE KARLIOVA İLÇELERİ ARASINDAKİ YOLA ÇIĞ, EKİPLER TARAFINDAN KALDIRILDI