Bitlis'te Buzlanan Yolda Tır Kaydı, Adilcevaz-Erçiş Yolu Kapandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde buzlanan yolda yabancı plakalı tır kaydı; yol kapandı, can kaybı yok. Ekipler müdahale edip trafik kontrollü sağlandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 19:49
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 19:53
Bitlis'te buzlanan yolda tır kaydı, ulaşım aksadı

Adilcevaz-Erçiş karayolunda kaza

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan yabancı plakalı tır, kayarak yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.00 sıralarında Adilcevaz-Erçiş karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, buzlanan zeminde kayarak yolu tamamen kapattı.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak ulaşım bir süreliğine durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden açıldı.

Yetkililer, bölgede buzlanmanın devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları ve kış lastiği ile zincir kullanmaları konusunda uyardı.

