Bitlis'te Karla Mücadele Seferberliği

Bitlis'te yoğun kar sonrası belediye ekipleri 50 iş makinesi ve 70 personelle, il özel idaresi 10 şantiyedeki 70 iş makinesi ve 90 personelle ana arterler ve köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor; 22 köy yolu kapalı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:01
Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent genelinde karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İl genelinde başta ana arterler olmak üzere cadde, sokak ve kırsal yolların açık tutulması için ekipler seferber oldu.

Ekiplerin sahadaki çalışmaları

İl özel idaresi, belediye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler, iş makineleriyle kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, insan gücüyle de vatandaşların sık kullandığı merdivenlerde temizlik yapılıyor. Zorlu hava şartlarına rağmen sahada görev yapan ekipler, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışıyor.

Bitlis Belediyesi ekipleri 50 iş makinesi ve 70 personelle mahalle yollarını açmak için uzun uğraşlar verdi. Kent merkezinde 20 santimetre yağan karın ardından ekipler yol açma ve genişletme çalışmalarına başladı. Bitlis Belediyesi ekipleri mahalle aralarında ulaşımı aksatacak tüm yolları yeniden ulaşıma açtı.

Valilik ve Meteoroloji'den uyarılar

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta başından itibaren aralıklarla devam edeceğini ve karla birlikte soğuk havanın da etkili olacağını bildirdi.

Bitlis Valiliği, kar yağışı sonrası kapanan 111 köy yolundan 89’unun yeniden ulaşıma açıldığını; kapalı olan 22 köy yolunda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, il özel idaresine ait 10 ayrı şantiyedeki 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü ve kapalı yolların yağış durumuna göre en kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi.

