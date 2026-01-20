Gümüşhane Özkürtün'de 1 Metrelik Kar: Çatı Çökme Riski, Vatandaşlar Yardım İstedi

Gümüşhane'nin Özkürtün Süme Mahallesi'nde 1 metreyi bulan kar çatılarda çökme riski oluşturdu; vatandaşlar video ile yardım talep etti, Vali Aydın Baruş ekip gönderdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 19:26
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 19:42
Yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Süme Mahallesinde etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde kalınlığı 1 metreye ulaşarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bölge sakinleri, sosyal medyada paylaştıkları videolarla yetkililerden acil yardım talebinde bulundu. Vatandaşlar, evlerin çatılarında biriken kar nedeniyle çökme tehlikesisi yaşadıklarını belirterek acil müdahale istedi.

Yetkililerden hızlı müdahale

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Vali Aydın Baruşun talimatıyla bölgeye takviye iş makinesi gönderildi. Açıklamaya göre, Özkürtün Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresi ekipleri sahada koordineli şekilde çalışıyor.

Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, beldenin yoğun kar aldığını ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Turgut, çalışmalara destek vermek amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerinin de sahada olduğunu, ancak makinelerin yoğun kar nedeniyle ilerlemekte zorlandığını ifade etti.

