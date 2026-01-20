Rakka'da K9'larla Bomba Arama Çalışmaları Sürüyor

Suriye ordusunun Rakka'da özel eğitimli K9 köpekleriyle yürüttüğü bomba arama çalışmaları, okul ve halka açık alanlarda olası patlayıcı tehditleri önlemeye odaklanıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 19:26
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 19:28
Suriye ordusunun PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonlarında terörden arındırılan Rakka kentinde güvenlik çalışmaları yoğunlaştırıldı. Özel eğitimli K9 köpekleri ile yürütülen bomba arama-tarama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, halka açık alanlar ve özellikle okul binaları başta olmak üzere potansiyel patlayıcı tehditlere karşı kapsamlı aramalar yapıyor. Yetkililer, çalışmaların bölgeden çekilirken geride bırakılan patlayıcı düzeneklerin oluşturabileceği riskleri ortadan kaldırmayı amaçladığını bildirdi.

SDG'ye yönelik operasyon

Suriye ordusu, 13 Ocak tarihinde Fırat Nehri'nin batısında yer alan SDG kontrolündeki bölgeleri kapalı askeri bölge ilan etmiş ve silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri çağrısında bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Deir Hafer ve Meskene de yer aldı. SDG'nin çekilmesi sırasında çeşitli çatışmalar yaşandı; Suriye ordusu, çatışmaların ardından Rakka kırsalındaki Tabka şehrinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.

Anlaşma süreci

Suriye hükümeti ile SDG arasında sağlanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması kapsamında, tüm cephe hatlarında askeri operasyonlar durduruldu ve kapsamlı bir ateşkes ilan edildi. Anlaşmaya göre Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri yetkileri Suriye hükümetine devredilecek, Haseke vilayetindeki sivil kurumlar Suriye devlet kurumları ile birleştirilecek. Ayrıca bölgedeki sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi ve güvenliğinin Suriye ordusu tarafından sağlanması kararlaştırıldı.

RAKKA (İHA) - SURİYE ORDUSUNUN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG’NİN SURİYE UZANTISI SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ’NE (SDG) YÖNELİK OPERASYONLARINDA TERÖR UNSURLARINDAN ARINDIRILAN RAKKA KENTİNDE YÜRÜTÜLEN GÜVENLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÖZEL EĞİTİMLİ "K9" KÖPEKLERİ İLE BOMBA ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR.

