Bitlis: Yolalan Belde Belediyesine Ait Vidanjör Şarampole Devrildi

Bitlis merkeze bağlı Yolalan Belde Belediyesine ait vidanjör, Üçkardeş Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi; sürücü yara almadı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:43
Olay Detayları

Bitlis merkeze bağlı Yolalan Belde Belediyesine ait vidanjör, bugün öğle saatlerinde Üçkardeş Mahallesi’nde görev yerine giderken kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre, araç yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtuldu; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilen araç, çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak belediyeye ait park alanına çekildi.

Kazayla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

