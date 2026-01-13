Kastamonu’da Kereste Yüklü Kamyon Alev Alev Yandı

Alparslan köyü mevkiinde gece saatlerinde çıktı

Kastamonu-İhsangazi karayolu Alparslan köyü mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, kereste yüklü bir kamyon alev aldı ve kısa sürede tüm aracı sardı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü C.H. yönetimindeki 41 ABT 872 plakalı kamyonda yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını söndürdü. İlk değerlendirmelere göre yangının motor kısmından kaynaklandığı düşünülüyor.

Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı ve yangının kesin çıkış nedeni için inceleme sürüyor.

