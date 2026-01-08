Bodrum'da fırtına: Tekneler battı, karaya sürüklendi

Bodrum'da fırtına teknelere zarar verdi

2 günden bu yana süren fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 günden bu yana etkili olan fırtına, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve birçok teknede hasara yol açtı.

Bitez Koyu'nda yaklaşık 6 metre boyundaki yelkenli kıyıya sürüklenerek karaya vurdu.

Ortakent Azmağı'nda ipi kopan bir kayık başka bir kayığa çarptı; olayda 2 kayık da hasar aldı. Azmakta ayrıca 5 metre boyundaki bir kayığın sulara gömüldüğü görüldü.

Torba Mahallesi'nde bağlı olduğu iskeleye çarparak hasar alıp batan 12 metre boyundaki ahşap teknenin, çarpmanın etkisiyle iskelenin de zarar gördüğü gözlendi.

