Bodrum'da fırtına: Tekneler battı, karaya sürüklendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 günden bu yana etkili fırtına, Bitez, Ortakent Azmağı ve Torba'da teknelerin batmasına ve karaya vurmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:12
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 günden bu yana etkili olan fırtına, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve birçok teknede hasara yol açtı.

Bitez Koyu'nda yaklaşık 6 metre boyundaki yelkenli kıyıya sürüklenerek karaya vurdu.

Ortakent Azmağı'nda ipi kopan bir kayık başka bir kayığa çarptı; olayda 2 kayık da hasar aldı. Azmakta ayrıca 5 metre boyundaki bir kayığın sulara gömüldüğü görüldü.

Torba Mahallesi'nde bağlı olduğu iskeleye çarparak hasar alıp batan 12 metre boyundaki ahşap teknenin, çarpmanın etkisiyle iskelenin de zarar gördüğü gözlendi.

