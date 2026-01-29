Hakkari Derecik'te Ev Yangını: Aralık Köyünde Sıddık Sihe'ye Ait Ev Hasar Aldı

Hakkari Derecik ilçesi Aralık köyünde Sıddık Sihe'ye ait evde yangın çıktı; itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü, evde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 21:12
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 21:56
Hakkari Derecik'te Ev Yangını: Aralık Köyünde Sıddık Sihe'ye Ait Ev Hasar Aldı

Hakkari Derecik'te Ev Yangını: Aralık Köyünde Sıddık Sihe'ye Ait Ev Hasar Aldı

Yangına Vatandaş ve İtfaiye Müdahale Etti

Edinilen bilgiye göre, Aralık köyünde ikamet eden Sıddık Sihe'ye ait evte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede paniğe yol açtı; çevredeki vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de müdahale etti.

İtfaiye ve vatandaşların ortak çabasıyla yangın söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

HAKKARİ’NİN DERECİK İLÇESİNE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE VE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ SONUCU...

HAKKARİ’NİN DERECİK İLÇESİNE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE VE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.

HAKKARİ’NİN DERECİK İLÇESİNE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE VE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ SONUCU...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da lüks otomobil refüjdeki su kanalına düştü: 3 yaralı
2
Beyoğlu'da 5 Katlı Otelde Yangın: Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi
3
Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını: Söndürme Çalışmaları Sürüyor
4
İsrail'den Al-Maghazi'ye İHA Saldırısı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti
5
Düzce'de Sahte Kimlikle Arazi Dolandırıcılığı: 4 Kişi Tutuklandı
6
Yalova'da çatı katı mangal yangını: Şahıs gözaltında
7
Murat Sancak Ev Hapsiyle Tahliye Edildi: Bahis ve Şike Soruşturması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları