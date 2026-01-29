Hakkari Derecik'te Ev Yangını: Aralık Köyünde Sıddık Sihe'ye Ait Ev Hasar Aldı

Yangına Vatandaş ve İtfaiye Müdahale Etti

Edinilen bilgiye göre, Aralık köyünde ikamet eden Sıddık Sihe'ye ait evte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede paniğe yol açtı; çevredeki vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de müdahale etti.

İtfaiye ve vatandaşların ortak çabasıyla yangın söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

