Bodrum’da Gıda ve Hijyen Denetimleri Sıkılaştırıldı

Bodrum’da halk sağlığı için sıkı denetimler

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçede denetimleri artırdı

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde yürüttükleri gıda ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kasım ayı itibarıyla başlatılan kapsamlı çalışmalar kapsamında ekipler; gıda güvenliği, genel temizlik, fiyat tarifeleri, baca sistemlerinin uygunluğu, ilaçlama periyotları ve ruhsat durumları gibi birden fazla başlıkta incelemeler gerçekleştiriyor.

Ekipler tarafından bugüne kadar 550 işletmede denetim yapıldı. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı eksiklikleri tespit edilen 195 işletmeye ikaz tutanağı düzenlenirken, kurallara uymadığı belirlenen 108 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Zabıta yetkilileri, eksiklikleri bulunan işletelere yönelik takip ve kontrollerin ekiplerce hassasiyetle sürdürüldüğünü bildirdi. Ayrıca, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğa karşı denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Yetkililer, yaklaşan yılbaşı gecesi nedeniyle cadde, sokak ve işletmelerde yoğunluk artışı beklendiğini; bu yöndeki denetim ve uygulamaların gece boyunca artırılarak sürdürüleceğini belirtti.

BODRUM BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA İLÇE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GIDA VE HİJYEN DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.