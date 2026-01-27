Bodrum’da Gümbet Kavşağı’nda Yayaya Araç Çarptı — Ergin D. Yaralandı

Bodrum Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde hafif ticari aracın çarptığı yaya Ergin D. yaralandı; 112 ekipleri müdahale etti, kaza kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:48
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya aracın çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde seyreden ve sürücülüğünü H.O.’nun yaptığı hafif ticari araç, Gümbet Kavşağı'nı geçtikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Ergin D. isimli yayaya çarptı.

Kazada yaralanan yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı ambulansta ilk müdahalesi yapıldı ve ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

