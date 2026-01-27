Bodrum’da Gümbet Kavşağı’nda Yayaya Araç Çarptı — Ergin D. Yaralandı

Bodrum’da Gümbet Kavşağı’nda Yayaya Araç Çarptı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya aracın çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde seyreden ve sürücülüğünü H.O.’nun yaptığı hafif ticari araç, Gümbet Kavşağı'nı geçtikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Ergin D. isimli yayaya çarptı.

Kazada yaralanan yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı ambulansta ilk müdahalesi yapıldı ve ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

