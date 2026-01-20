Bodrum'da Kaçak Liman 10 Yıl Sonra Yıkılıyor

Bodrum Türkbükü'ndeki yaklaşık 10 yıllık kaçak limanın yıkımına başlandı; 100 teknenin bağlandığı yüzer iskeleler sökülüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:27
Türkbükü'ndeki yasa dışı iskele ve yüzer platformlar sökülüyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce inşa edilen ve 100 teknenin bağlandığı kaçak limanın yıkımına başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkbükü Mahallesi’nde balıkçı barınağı yanına yaklaşık 10 yıl önce kaçak bir iskele yapıldı. Ardından alana 6 adet yüzer iskele monte edilerek yasa dışı bir liman oluşturuldu. Limanda büyük tekne başına yıllık ortalama 500 bin TL alındığı öğrenildi.

Şikayetlerin ardından, yaklaşık 10 yıl sonra iskeleyle ilgili harekete geçildi. Sabah saatlerinde Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Bodrum Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgede çalışmaya başladı.

İskelenin tahtalarını söken ekipler, iş makineleriyle ayaklarını da sökerek yapıyı parça parça kaldırdı. Teknelerle çekilen yüzer iskelelerin yediemine götürüleceği kaydedildi.

Yüzer iskeleyi inşa eden şahsa 3 ila 5 milyon TL arasında cezai işlem uygulanacağı belirtilirken, bölgedeki 6 adet yüzer iskelenin sahiplerinin de tespit edilerek hakkında cezai işlem başlatılacağı bilgisine ulaşıldı.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

